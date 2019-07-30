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В Норкский дом-интернат были поставлены сметана и мацони, которые были изготовлены не из молока


Норкскому дому-интернату, действующему в подчинении Министерства труда и социальных вопросов РА, была поставлена сметана, не соответствующая техническим характеристикам договора о закупке, заключенного между ГНКО и компанией “Галима”. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства труда и социальных вопросов Армении, на этикетках поставленных контейнеров было отмечено, что продукция изготовлена из заменителя молока.

Дирекция дома-интерната немедленно составила соответствующий протокол. Директор Артур Мелконян отказался принимать партию сметаны, а результаты пробы мацони на месте направил в лабораторию компании “Стандарт диалог” с просьбой провести соответствующую экспертизу.

Компания “Галима” обязалась в течение 1 дня заменить поставленную сметану товаром, соответствующим техническим требованиям.

По результатам лабораторной экспертизы выяснилось, что продукт мацони также не соответствует установленным техническим требованиям. Он также изготовлен не из натурального молока, а из заменителя молока. Для замены этой партии компании также был дан однодневный срок, в случае нарушения которого Министерство труда и социальных вопросов обратится к мерам наказания, предусмотренным договором.




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