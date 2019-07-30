Президент США Дональд Трамп пригрозил КНР, что если до его возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 году соглашение по торговле с Пекином не будет заключено, условия сделки будут более жесткими, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В своем Twitter Трамп посетовал на то, что китайская сторона на переговорах "в конце всегда меняет соглашение в свою пользу". Президент предположил, что, возможно, "они ждут выборов", чтобы посмотреть, станет ли президентом представитель Демократической партии, например, Джо Байден.

"Однако, проблема с их ожиданием в том, что если и когда я выиграю (на выборах), соглашение будет более жестким, чем то, о котором мы сегодня ведем переговоры... или его не будет вообще", - написал Трамп.

Во вторник в Китае стартует очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном.