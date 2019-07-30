Джонсон пообещал Варадкару не допустить появления на острове Ирландия жесткой границы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переговорил во вторник со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром и пообещал ему не допустить после Brexit появления пограничной и таможенной инфраструктуры на британо-ирландской границе. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает канцелярия главы британского правительства.

"Он сказал, что при всех сценариях правительство будет твердо придерживаться своих обязательств по соблюдению Белфастского соглашения и никогда не допустит физических проверок или физической инфраструктуры на границе", - сказано в полученном ТАСС заявлении канцелярии.