Танкисты ВС Армении участвуют в Танковом биатлоне

На подмосковном полигоне “Алабино” 29 июля состоялась жеребьевка участия и выбора расцветок танков в турнире “Танковый биатлон” в рамках “Международных армейских игр-2019”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, по результатам жеребьевки танковый экипаж ВС Армении 4 августа примет участие в первом этапе Танкового биатлона, соревнуясь с танковыми экипажами Киргизии, Ирана и РФ.

На месте проведения соревнований армянские танкисты ознакомились с маршрутом, с запретными зонами, обсудили способы быстрого и эффективного выполнения задач.

В конце дня, опять же жеребьевкой, были выбраны танки, в которых должны соревноваться команды-участники. Армянский экипаж ознакомился с прикрепленной за ним техникой и испытал ее.