Баскетбольная команда М18 проиграла в третьей игре подряд

Сборная Армении по баскетболу до 18-и лет на чемпионате Европы вновь проиграла.

Как передает «Арменпресс», в третьем туре проходящего в Андорре чемпионата Европы в дивизионе “С” команда Армении сыграла со сборной Гибралтара и проиграла со счетом 57:69. Самым результативным игроком матча признан Александр Чизенок из сборной Армении - 31 очко.

Далее, 31-го июля сборная Армении сыграет с Сан-Марино.