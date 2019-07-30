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Баскетбольная команда М18 проиграла в третьей игре подряд


Сборная Армении по баскетболу до 18-и лет на чемпионате Европы вновь проиграла.

Как передает «Арменпресс», в третьем туре проходящего в Андорре чемпионата Европы в дивизионе “С” команда Армении сыграла со сборной Гибралтара и проиграла со счетом 57:69. Самым результативным игроком матча признан Александр Чизенок из сборной Армении - 31 очко.

Далее, 31-го июля сборная Армении сыграет с Сан-Марино.




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