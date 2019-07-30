Министр обороны Арцаха посетил одну из воинских частей в северной части Республики Арцах

Министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-майор Карен Абрамян 29 июля посетил одну из воинских частей в северной части Республики Арцах и оборонительные участки данной воинской части.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МО Республики Арцах, командующий армией на месте ознакомился с оперативно-тактической ситуацией и социально-бытовыми условиями военнослужащих, несущих боевое дежурство в сложных географических условиях.

В заключение для более эффективной организации дальнейшей службы Карен Абрамян дал коллективу ряд указаний и поручений.