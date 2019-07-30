В Армении требование об убое на скотобойне становится обязательным

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства РА в июле начал широкомасштабные контрольные мероприятия в точках реализации свежего мяса на всей территории республики. В соответствии с требованиями законодательства и санитарно-гигиенических норм были проверены пункты реализации свежего мяса в Капане.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Инспекционного органа, нарушения санитарно-гигиенических условий были зафиксированы в пунктах реализации мяса на рынке Гюмри (Коридор Лачина). Инспекционным органом были даны поручения по устранению нарушений, установлен срок их выполнения. Поручения были выполнены полностью, и сейчас все павильоны свежего мяса на рынке Гюмри имеют холодильники, проточную воду, соответствующие санитарно-гигиенические условия.

С 1 августа 2019 года для точек общественного питания, а с 15 января 2020 года для всех операторов пищевой цепи требование о происхождении свежего мяса со скотобоен будет обязательным.