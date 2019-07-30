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Грач Хостегян назначен начальником Араратского областного управления полиции


Приказом начальника Полиции Армении Валерия Осипяна полковник полиции Грач Хостегян назначен начальником Араратского областного управления полиции.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

Грач Хостегян освобожден от должности начальника Шенгавитского отдела полиции ереванского управления полиции.




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