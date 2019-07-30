США официально пригласили ФРГ присоединиться к морской миссии в Ормузском проливе

США по дипломатическим каналами направили Германии официальную просьбу принять участие в миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе. Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов в Берлине агентству DPA.

"Мы формально попросили [Германию] совместно с Францией и Великобританией помочь в подавлении иранской агрессии в Ормузском проливе", - сообщили в дипмиссии.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В МИД ФРГ 29 июля говорили, что до сих пор не владеют конкретными данными о том, как эта операция может выглядеть, поэтому предпочитают не говорить о перспективах участия.