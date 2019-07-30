Временно будет прекращена подача газа в некоторые районы Ванадзора, Ошакана и Воскеваза

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что для проведения плановых работ 31 июля с 11: 00 до 17: 00 будет прекращена подача газа общин Ошакан и Воскеваз Арагацотнской области, с 11: 00 до 18: 00 на улицах Московян, Хоренаци, Зоряна, Фидаина, 23 августа, зданий и особняков, расположенных по проспекту Тиграна Меца, и прилегающих общественных объектов различного назначения города Ванадзора области Лори.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, предоставленном компанией “Газпром Армения” «Арменпресс».