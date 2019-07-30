Ученые установили, что астма у мужчин проявляется раньше, чем у женщин

Астма у мужчин может проявляться в гораздо более раннем возрасте, чем у женщин. Об этом сообщила телекомпания "Юле" со ссылкой на исследование, проведенное Университетом Тампере совместно с центральными больницами городов Сейняйоки и Вааса.

Всего исследование охватило порядка 4 тыс. человек, проживающих в Финляндии.

Ученым удалось установить, что заболевание астмой у мужчин во многих случаях дает о себе знать в раннем возрасте - когда человеку еще не исполнилось 9 лет. Тогда как у женщин оно проявляется в 40-49 лет, что может быть связано с гормональной перестройкой организма в это время,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Разницу в проявлении заболевания отчасти объясняют гормональные факторы. У женщин риск развития астмы повышается в климактерический период", - говорит профессор Хейкки Коскела.