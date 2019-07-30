Развитие туризма в общинах связано с развитой инфраструктурой: Папикян

Министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян для ознакомления с дорожно-строительными работами 30 июля с рабочим визитом побывал на капитально отремонтированных участках дорог. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта Армении, местом первой остановкой стал участок дороги М4 Ереван – Севан – Иджеван - граница Азербайджана. Здесь уже завершена работа по ремонту и асфальтированию, которую осуществила ООО “Дорога”. Представители компании проинформировали министра, что в настоящее время проводятся работы по установке дорожных знаков и разметке.

Министр Папикян продолжил осмотр на участке Дилижан – Ванадзор дороги М8, обсудил с ответственными лицами компаний, осуществляющих строительство, ход работ, возникающие во время строительства проблемы. Здесь работы только начались, планируется этот участок дороги сдать в эксплуатацию до сентября.

Сурен Папикян в беседе с компаниями подрядчиками отметил важность надлежащего выполнения договорных обязательств и отметил, что под постоянным контролем министерства будут как качество строительных работ, так и выполнение работ в соответствии с графиком, учитывая, что ремонтные участки находятся на межгосударственных дорогах. В рамках визита министр побывал также и на заводе, производящем асфальт, ознакомился с ходом производства асфальта.

Министр Сурен Папикян посетил также участок дороги М6 Ванадзор - граница Грузии, который ремонтируется в рамках программы “Ремонт и улучшение автодороги Ванадзор - граница Грузии” при финансировании Азиатского банка развития. Общая капитально ремонтируемая часть составляет 51,7 км. В настоящее время здесь ведутся земельные работы и работы по перемещению инфраструктур. Сурен Папикян проследил за ходом работ на ремонтируемом участке дороги. Министру доложили, что работы ведутся в соответствии с графиком, и если не возникнет осложнений, работы будут завершены в намеченные сроки, до конца ноября 2020 года.

В плане развития туризма, а также экономической активности в областях министр наличие развитой, благоустроенной инфраструктуры посчитал не менее важным.