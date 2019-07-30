В Афганистане уничтожили более 50 талибов в ходе военной операции
15:08, 30 Июль, 2019
Афганские силовики ликвидировали более 50 боевиков радикального движения "Талибан" в ходе операции в провинции Баглан, передает агентство Khaama Press со ссылкой на военных.
Согласно заявлению 209-го военного корпуса "Шахин", в ходе ответной операции против "Талибана" в провинции Баглан на севере-востоке Афганистана 52 боевика были ликвидированы, еще 33 получили ранения.
Отмечается, что операция включала воздушные удары,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Афганским военным также удалось конфисковать оружие и боеприпасы, включая 82-мм миномет, несколько гранатометов РПГ-7 и пулеметов Калашникова.