Раскрыт случай ножевых ранений двух несовершеннолетних: 18-летнему юноше предъявлено обвинение

В следственном отделе административных районов Эребуни и Нубарашен следственного управления СК РА ведется следствие для выяснения всех обстоятельств нанесения двум несовершеннолетним ножевых ранений: 15- и 16-летнему. Одному лицу предъявлено обвинение.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе управления по информации и связям с общественностью СК Армении, 25 июля 2019 г. в 22: 00 в Эребунийское отделение полиции из медицинского центра Эребуни поступило сообщение о том, что к ним обратился молодой человек, 2004 г.р. с “комбинированной торакоабдоминальной травмой правой части, колото-резанной, кровоточащей, проникающей раной грудной клетки и брюшной полости с повреждением правого купола диафрагмы и правой доли печении”, а через несколько минут в тот же МЦ был доставлен и другой школьник 2003 г.р., с диагнозом “колото-резаные раны левого поясного круга, верхней трети левой руки, верхней трети левого бедра”.

По данному факту в следственном отделе административных районов Эребуни и Нубарашен следственного управления СК РА возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 и части 1 статьи 113 Уголовного кодекса РА.

По предварительным данным, 25 июля 2019 года, в районе 21:00, на перекрестке улиц Эребуни и Азатамартикнери города Еревана произошла ссора, во время которой юноши получили вышеуказанные травмы.

В ходе предварительного следствия был проведен ряд следственных действий: осмотр криминального журнала медицинского центра, была изъята одежда потерпевших со следами крови, бывшая на них при поступлении в медицинский центр, проведен осмотр места происшествия, в ходе которого были обнаружены следы крови, взяты пробы, допрошены потерпевшие и ряд свидетелей, проведены очные допросы.

С целью выяснения характера телесных повреждений, степени тяжести, механизмов возникновения, давности и ряда других обстоятельств, обратившихся за медицинской помощью, назначены судебно-медицинские экспертизы.

В результате проведенных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий выяснен ряд обстоятельств инцидента - место происшествия, а также личность предполагаемого преступника, который является жителем Еревана 2000 г.р. Последний был обнаружен и задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью.

По совокупности добытых достаточных доказательств 18-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по части 1 статьи 112 и части 1 статьи 113 Уголовного кодекса РА.

Следователь представил в суд ходатайство об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения.

Следствие продолжается. Предпринимаются неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента, круга лиц, имеющих возможное участие в споре, их личности, индивидуализации действий каждого из них.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.