В Австралии самолет столкнулся с осветительной мачтой

Пассажирский самолет авиакомпании Cobham Aviation столкнулся с осветительной мачтой в аэропорту города Перт в Австралии, никто из пассажиров не пострадал, сообщает телеканал 7News со ссылкой на заявление аэропорта.

Инцидент произошел во вторник днем. Сообщается, что во время происшествия в самолете находились 62 пассажира и четыре члена экипажа.

По данным телеканала, в аэропорту подтвердили, что инцидент с самолетом авиакомпании Cobham произошел во время руления,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сама авиакомпания сообщила, что речь идет о самолете Cobham RJ85. Также в Cobham Aviation сообщили, что в результате инцидента была повреждена носовая часть самолета.