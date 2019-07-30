Система социальной скорой помощи поможет детям, впервые пришедшим в школу

Министерство труда и социальных вопросов проводит новую инициативу, направленную на обеспечение образования детей из необеспеченных семей.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал помощник министра труда и по социальным вопросам Армении Мушег Овсепян.

“Мы запустили новую инициативу - внедрение системы социальной скорой помощи, которая является децентрализованной сетью. Те ресурсы, которые всегда были, в том числе от благотворительных организаций и частных лиц, которые были направлены на образование необеспеченных детей, отныне будут координироваться министерством”, - сказал Овсепян. Он отметил, что в рамках инициативы одна из первых программ будет направлена на оказание помощи детям, впервые пришедшим в школу.

“Мы предполагаем, что у нас будет 40 - 42 тыс. первоклассников, по предварительным оценкам, 8600 из них будут из семей, получающих пособия, что является большой цифрой, и система социальной скорой помощи поможет решить эту проблему”, - добавил Овсепян.