Инспекторы в Ванадзоре остановили автомобиль марки “Форд” с 3,2 кубометрами древесины

Сотрудники управления биоразнообразия Инспекционного органа охраны природы и недр 30 июля в 01: 07 часов в городе Ванадзор Лорийской области РА остановили автомобиль марки “Форд”, который был загружен 3.2 кубометрами древесины. Водитель не представил соответствующего документа по приобретению древесины, по факту был составлен протокол.

Как сообщили «Арменпресс» в Инспекционном органе охраны природы и недр, машина передана в Лорийскую областную полицию.

“Инспекционный орган охраны природы и недр еще раз призывает воздерживаться от незаконных вырубок и перевозок древесины”, - говорится в сообщении.