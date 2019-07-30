В Минсельхозе Франции назвали абсурдом угрозы Трампа ввести пошлины на французское вино

Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом назвал абсурдным возможное введение властями США таможенных пошлин на французские вина в связи с принятым в республике "цифровым налогом".

"Это уже третий раз, когда американский президент нам угрожает пошлинами", - сказал министр, выступая во вторник в эфире телеканала BFM. "Это абсурд, так же, как и абсурдны политические и экономические дебаты о том, что если вы обложите налогом GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), то мы - ваше вино", - сказал он. Министр призвал не связывать эти два вопроса воедино, поскольку речь идет об "абсолютно разных ситуациях".

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистамизаявил, что допускает введение таможенных пошлин против товаров из Франции, в частности вина, из-за "цифрового налога" в отношении американских компаний,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) окончательно принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Данный налог затронет прибыль интернет-гигантов, полученную после 1 января 2019 года и составит 3% от общего оборота во Франции. В частности, под него попадут все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн - во Франции, а также чья сфера деятельности охватывает интернет-рекламу, продажи в сети или работу платформ - агрегаторов информации. В 2020 году налоговые поступления от ИТ-корпораций должны вырасти до €650 млн.