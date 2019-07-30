Тысячи сирийцев бежали к турецкой границе

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что в результате столкновений в городе Идлиб на северо-западе Сирии тысячи сирийцев в конце прошлой недели бежали к границе с Турцией.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкое агентство “Ени чаг”.

Пресс-секретарь сообщил, что их беспокоит безопасность трех миллионов сирийцев, оказавшихся под прицелом в результате столкновений на северо-западе Сирии. Он также отметил, что за последние 4 месяца в результате столкновений были убиты пятьсот человек, повреждены семь школ и одна больница.