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Тысячи сирийцев бежали к турецкой границе


Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что в результате столкновений в городе Идлиб на северо-западе Сирии тысячи сирийцев в конце прошлой недели бежали к границе с Турцией.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкое агентство “Ени чаг”.

Пресс-секретарь сообщил, что их беспокоит безопасность трех миллионов сирийцев, оказавшихся под прицелом в результате столкновений на северо-западе Сирии. Он также отметил, что за последние 4 месяца в результате столкновений были убиты пятьсот человек, повреждены семь школ и одна больница.




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