В мелководных частях Севана все можно найти: ученого беспокоит проблема очистки озера

В настоящее время в озере Севан идет процесс кальцинации. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 30 июля сказала директор Института гидроэкологии и ихтиологии НАН Армении Эвелина Гукасян.

“В отличие от других металлов, растворимость которых с повышением температуры воды увеличивается, в случае с кальцием, происходит наоборот, она уменьшается, и кальций начинает давать отложения, опуская с собой на дно и много других веществ, висящих в воде. Это, кажется, не очень опасный процесс, потому что он способствует увеличению светопроницаемости, так как висящие вещества опускаются на дно. Однако на дне создаются анаэробные условия. Для разрушения сгнивших остатков трав требуется большое количество кислорода”, - сказала Гукасян.

Касаясь проблем загрязненности и очистки Севана, ученая подчеркнула, что прибрежные территории озера Севан, особенно мелководные части, слишком загрязнены различными бытовыми отходами.

“Все можно встретить на дне озера. Даже научные исследования осложняются из-за сетей на дне, ловушек, потому что при опускании устройства, оно попадает в какую-нибудь ловушку, и возникает угроза его потери. Кроме того, для проведения исследований, мы не можем приблизить судно к прибрежным территориям, поскольку весь берег покрыт рыболовными сетями и ловушками, большинство из которых рыбаки просто оставили на дне. В эти сети продолжают попадать животные, которые в дальнейшем не могут передвигаться и погибают”,- подчеркнула Гукасян.

Она отметила, что в Гегаркуникской области, а также в других областях Армении проблема вывоза мусора очень плохо организована, начиная именно с рек, которые превратились в канализационные каналы, и стали просто потоками, переносящими мусор, а ведь эти реки являются местом рождения эндемичных видов рыб.