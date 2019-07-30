Группа архитекторов предложила возвести на площади перед Нотр-Дамом временный собор

Проект временного собора для миллионов верующих и туристов на время реконструкции Нотр-Дама представили во Франции. Его авторами выступили архитекторы бюро Gensler, базирующегося в Париже.

Проект, получивший название "Павильон Нотр-Дам", стал откликом на призыв настоятеля собора Парижской Богоматери Патрика Шове возвести "временный дом для прихожан" Нотр-Дама, сильно пострадавшего при пожаре в апреле этого года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечает агентство France-Presse, в случае, если проект будет одобрен парижскими властями, потребуется около шести месяцев на создание временного храма, площадь которого составит 1,7 тыс. кв. м. Авторы проекта предлагают построить павильон на площади перед собором Нотр-Дам. Согласно проекту, здание могло бы использоваться не только для религиозных служб, но и для проведения выставок и концертов.