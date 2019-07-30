Баскетбольная команда до 18-и лет вновь проиграла на чемпионате Европы

Сборная Армении по баскетболу до 18 лет в Европе вновь потерпела поражение.

Как передает «Арменпресс», во втором матче проходящего в Андорре чемпионата Европы сборная Армении играла со сборной Албании и проиграла со счетом 57:77. Самым результативным баскетболистом сборной Армении был Алексей Чиженок, принесший команде 11 очков.

В первом матче турнира Армения уступила Мальте. Далее она сыграет с Гибралтаром.