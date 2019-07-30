Межведомственная комиссия по разработке Стратегии национальной безопасности созвала первое заседание

В большом зале совещаний и приемов правительства 30 июля состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по разработке Стратегии национальной безопасности.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Совета безопасности, на заседании председательствовал секретарь Совета безопасности Армен Григорян. В начале заседания секретарь Совбеза выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

“Уважаемые коллеги!

Сегодняшнее заседание посвящено началу работ по разработке новой Стратегии национальной безопасности, в связи с чем позвольте приветствовать и поздравить всех нас.

Это мероприятие имеет важное значение. Мы хорошо осознаем, что Стратегия национальной безопасности - тот ключевой документ, который имеет основополагающее значение для устойчивого и безопасного развития каждого государства. В стратегическом документе, отражающем наши национальные интересы и цели, будут обобщены действенные инициативные пути и подходы к развитию и расширению новых путей повышения уровня безопасности РА, что даст возможность переосмыслить наши действия на международной арене, в регионе и внутри нашей страны.

В этом многослойном процессе одно очевидно: мы собираемся руководствоваться нашими национальными интересами, целями и приоритетами. Именно с этой ответственностью и обусловлен представительский уровень состава этой межведомственной комиссии. Уверен, что мы готовы со всей ответственностью и на самом высоком уровне взять на себя руководство процессом, обеспечивая во всем процессе разработки проекта документа активную вовлеченность не только органов государственного управления, но и общественных кругов”.

За выступлением последовало закрытое обсуждение Межведомственной комиссии по разработке Стратегии национальной безопасности.