Трамп, Роухани, и Зеленский планируют выступить на Генассамблее ООН

Лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел поднимутся на трибуну Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с 24 по 30 сентября в ходе общеполитических прений высокого уровня.

Среди стран, которые на 74-й сессии ГА будут представлены своими лидерами, в программе, в частности, значатся США, Иран, Венесуэла, Франция, Украина, Казахстан, Ливия, Южная Корея и Ирак.

В преддверии начала дебатов во вторник, 24 сентября, обращение к Генассамблее произнесет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Затем на трибуну поднимется председатель открывающейся 74-й сессии, бывший постпред Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде. Первым среди глав государств традиционно выступает Бразилия. Вслед за бразильским лидером на трибуну поднимется лидер принимающей страны - Дональд Трамп,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В канцелярии генсека ООН отметили, что план выступлений - ориентировочный. К моменту начала общеполитической дискуссии в него могут быть внесены изменения.

Не исключено, что одной из интриг предстоящей недели высокого уровня станет вопрос о возможной встрече президента США и главы Ирана Хасана Роухани на фоне обострения отношений между двумя странами.

По инициативе генсека ООН в преддверии дебатов, 23 сентября, в ООН пройдет также Саммит по мерам в области изменения климата для мировых лидеров, членов правительств, финансовых кругов, представителей бизнеса и гражданского общества. Эта инициатива нацелена на поддержку усилий по осуществлению Парижского соглашения.