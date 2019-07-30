Председатель ГА ООН призвала обратить внимание на лесные пожары в России

Лесные пожары в России должны быть во внимании всего мирового сообщества, заявила председатель 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

"Когда я смотрела печальные новости о пожарах в России, я поняла: это то, что должно быть заботой всего мира. Должна быть кооперация, больше диалога, больше коллективных действий", - сказала Эспиноса, выступая во вторник на дискуссионной площадке клуба "Валдай",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным Лесопожарного центра, в Красноярском крае бушуют 99 лесных пожаров на общей площади 1 042 434 гектаров.