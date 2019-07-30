Инна Чурикова остается в больнице в тяжелом состоянии

Народная артистка СССР Инна Чурикова, получившая травму на сцене московского театра "Русская песня", остается в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщили ТАСС во вторник в справочной службе больницы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Пока не выписана, находится в отделении острых эндотоксикозов. Состояние у нее тяжелое", - сказал собеседник агентства.

Актриса была занята в постановке "Старая дева" вместе с Александром Михайловым. Он сообщил, что 18 июля Чурикова была госпитализирована после падения.