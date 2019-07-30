54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра". В августе 2017 года так считали 67% опрошенных, это рекордный показатель, пишут "Ведомости". В октябре 2013 года таких было меньше 40%. Последнее исследование проводилось с 18 по 24 июля среди 1606 респондентов.

38% респондентов не хотели бы, чтобы Путин остался в Кремле после нынешнего срока. Год назад так считало на 11 п.п. меньше, в октябре 2013 года таких ответило 45% опрошенных,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

До рекордных 8% снизилась доля тех, кто затруднился с ответом. Раньше так отвечали от 14% до 26%.