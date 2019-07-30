Президент Армен Саркисян свою годовую зарплату передал программе “Наш Гюмри”
Президент Армении Армен Саркисян пожертвовал свою годовую зарплату - около 23 тысяч долларов США программе Всеармянского фонда “Айастан” “Наш Гюмри”.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщил аппарат президента Армении.
По инициативе Всеармянского фонда “Айастан” осенью в Гюмри начинается новая программа социального жилищного строительства. Президент Армен Саркисян пожертвовал свою годовую зарплату - около 23 000 долларов США программе “Наш Гюмри” “, - говорится в сообщении.
Президент Армен Саркисян призвал перестроить Гюмри.
“Гюмри - наш дом, давайте перестроим наш дом, оживим его. Это самобытный город, с красивой историей и хорошими людьми”, - отметил президент.