Министр ЧС встретился с пострадавшими спасателями и проверил ход аварийно- восстановительных работ

Министр по ЧС Феликс Цолакян посетил Лорийскую область, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией вокруг грузового поезда на станции Туманян. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МЧС Армении, на месте министра встретил генеральный директор ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога” Сергей Валько.

Он поблагодарил Феликса Цолакяна за самоотверженную работу пожарных-спасателей, благодаря чему удалось избежать возможного взрыва, и заверил, что последствия аварии будут устранены в максимально короткие сроки.

Министр по ЧС поручил сотрудникам продолжать всеми возможными средствами содействовать аварийно-восстановительным работам.

Ранее сообщалось, что на 10-ом километре автодороги Ванадзор - Алаверди машина, спешившая на помощь, упала в ущелье. И двое сотрудников МЧС получили травмы. Министр в медицинском учреждении посетил пострадавших. В сопровождении губернатора Лори Андрея Гукасяна Феликс Цолакян встретился с водителем боевого расчета Агароном Саакяном, который подробно представил произошедшее. Пострадавшего пожарного-спасателя Симона Айвазяна в тот момент оперировали, министр встретился с родственниками Симона и выразил надежду, что они будут полны оптимизмом и уверенностью, достойной спасателя.

Он сообщил, что говорил с министром здравоохранения Арсеном Торосяном и получил заверение, что состояние больного удовлетворительное, и в случае необходимости Симона на вертолете перевезут в Ереван для дальнейшего профессионального лечения.