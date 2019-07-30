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Бако Саакян принял участие в заседании коллегии Полиции Республики Арцах


30 июля президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в заседании коллегии Полиции Республики Арцах, посвященном подведению итогов первого полугодия 2019 года.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, с докладами выступили руководитель структуры, ответственные лица различных подразделений.

В своей речи президент подчеркнул необходимость проведения принципиальных и последовательных работ по обеспечению безопасности населения, соблюдению общественного порядка, защите прав человека и гражданина, организации борьбы с преступностью, дал соответствующие поручения по решению существующих проблем.




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