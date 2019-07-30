Прокуратура РА разъясняет согласие ВСС о возбуждении преследования в отношении судьи

Прокуратура РА представила разъяснения относительно ходатайства Генпрокуратуры РА “О даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении судьи”, удовлетворенного Высшим судебным советом. «Арменпресс» представляет разъяснения полностью.

“Учитывая то обстоятельство, что в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 314 Уголовного кодекса РА по факту предполагаемого совершения судьей служебного подлога, расследуемого в Специальной следственной службе РА, продолжаются различные комментарии относительно процессуальных решений, принятых органом предварительного следствия и прокуратурой, недопустимые проявления явного искажения действительности и политизации, считаем необходимым сообщить и разъяснить следующее.

На основании достаточных фактических данных, полученных по уголовному делу по факту совершения видимого должностного подлога руководителем органа судебной власти, расследованному в Специальной следственной службе РА, 26 июля исполняющим обязанности генерального прокурора РА Высшему судебному совету РА было представлено ходатайство о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении судьи за совершение служебного подлога.

27 июля 2019 г. Высший судебный совет РА, заключив, что по двум эпизодам имеется обоснованное подозрение в причастности судьи к предполагаемым деяниям, предусмотренным частью 1 статьи 314 Уголовного кодекса РА, тем самым дал согласие на возбуждение уголовного преследования в отношении судьи за совершение служебного подлога.

По данным, полученным по уголовному делу, судья иск, направленный на его рассмотрение 11 сентября 2018 года, для того чтобы показать рассмотрение в 10-дневный срок, установленный законом, 14-го сентября 2018 года в 09: 30, не находясь в здании суда, при содействии секретаря судебных заседаний подписал и приложил к судебному делу не соответствующий действительности бумажный протокол судебного заседания о проведении судебного заседания в качестве указанного дня с 09: 30 до 09: 36, вводя в него заведомо ложные сведения о том, что на судебное заседание якобы не явились уведомленные должным образом представители органа предварительного следствия и прокуратуры, на основании чего судебное заседание было отложено и назначено на другой день.

При этом выяснилось, что в тот же день и в то же время судьей по поводу проведения судебного заседания в другом зале заседаний вновь при содействии секретаря заседаний был составлен фальшивый бумажный протокол судебного заседания по другому судебному делу. Примечательно, что эти два протокола были составлены простым бумажным способом, в то время как в силу закона, протокол судебного заседания таким образом может быть составлен исключительно в случае отсутствия в суде системы записи заседаний. При этом никаких данных о сбое электронных систем записи в залах заседаний не было получено.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, в ближайшее время в установленном законом порядке будут вынесены соответствующие процессуальные решения.

Прокуратура РА, исходя из принципа ненанесения ущерба репутации института судьи, продолжает практику предоставления информации в минимально допустимом объеме по данному уголовному делу. В этом контексте считаем недопустимыми дешевые манипулятивные спекуляции на тему эксплуатации юристами прокуратуры данной практики, без ознакомления с материалами дела и фактическими данными, их искажения и формирования общественного мнения некоторыми строго субъективными “политическими деятелями”, провозгласившими себя “правозащитниками”. Призываем воздержаться от уже распространенных, но исчерпавших себя трюков, особенно проявлений предвзятых и заинтересованных позиций, не имеющих ничего общего с профессиональными качествами, озвучивания качеств вне пределов этики”, - говорится в сообщении.