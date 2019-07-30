Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил успешное совместное испытание противоракетной обороны США и Израиля.

"В давнем сотрудничестве США и Израиля по противоракетной обороне достигнут большой прогресс", - написал Болтон в Twitter.

Он приложил ссылку на статью газеты Jerusalem Post, где рассказывается о 10-дневных испытаниях ракет-перехватчиков на Аляске. По данным газеты, это было первое испытание ракет за пределами Израиля,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ракета "Хец-3" ("Стрела-3") разрабатывается обеими странами для усиления "верхнего эшелона" израильской ПРО, которая должна, по замыслу ее архитекторов, эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз — от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до иранских баллистических ракет с неконвенциональными боезарядами.