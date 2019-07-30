Матч Италия - Армения состоится в Палермо
Матч отборочного этапа чемпионата Европы Италия - Армения состоится в Палермо. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Встреча состоится 18-го ноября на стадионе “Ренцо Барбера” в Палермо, который вмещает 36.365 зрителей.
Сборная Армении находится в группе “J” отборочного турнира Евро - 2020. После 4-го тура сборная Армении находится на 3-м месте и имеет 6 очков. Лидирует Италия с 12 очками. На втором месте Финляндия с 9 очками.
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