Матч Италия - Армения состоится в Палермо

Матч отборочного этапа чемпионата Европы Италия - Армения состоится в Палермо. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Встреча состоится 18-го ноября на стадионе “Ренцо Барбера” в Палермо, который вмещает 36.365 зрителей.

Сборная Армении находится в группе “J” отборочного турнира Евро - 2020. После 4-го тура сборная Армении находится на 3-м месте и имеет 6 очков. Лидирует Италия с 12 очками. На втором месте Финляндия с 9 очками.