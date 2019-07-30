Летний призыв в Гегаркуникской области завершился выполнением планового задания

По состоянию на 30 июля в Гегаркуникской области летний призыв завершился выполнением планового задания.

Как сообщил «Арменпресс» начальник отдела подготовки мобилизации администрации Гегаркуника Тигран Акопян, 29 июля в армянскую армию отправились новобранцы из Мартунинского, Севанского, Чамбаракского, Гаварского и Варденисского отделений Военного комиссариата Гегаркуника. Их провожали представители органов государственного управления и местного самоуправления, родители и родственники.

“Призывники отправились в армию в хорошем настроении, были устроены празднества и пиршества. Кстати, празднества и пиры были организованы также и для встречи демобилизованных солдат. Новобранцев и их родителей воодушевляли губернатор Гегаркуника, руководители общин, ответственные сотрудники областной администрации, областной военный комиссар и сотрудники военного комиссариата. В целом, высоко стремление служить Родине”, - отметил Тигран Акопян.

Хосров Хлгатян