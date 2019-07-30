На 51-й Международной олимпиаде по химии в Париже команда Армении завоевала бронзовую медаль

На 51-й Международной олимпиаде по химии, прошедшей с 21 по 30 июля в Париже, в которой принимали участие около 300 учеников из 80 стран, команда Армении завоевала 1 бронзовую медаль и 2 почетные грамоты. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, ООН и спорта, бронзовую медаль завоевал ученик 12-го класса ереванской старшей школы “Гераци” Мовсес Агекян, а ученик 12-го класса той же школы Ованес Матевосян и ученик 11-ой старшей школы Ванадзора Левон Харатян удостоились почетных грамот.

“Нашей командой руководили председатель республиканской комиссии олимпиады по химии Андраник Давинян и ее член Армен Галстян. На Международной олимпиаде по химии все конкурсы проводятся в два этапа: теоретический и экспериментальный. В конкурсе могут принять участие максимум 4 ученика из каждой страны”, - говорится в сообщении.

Впереди Международная олимпиада по астрономии и астрофизике, которая состоится со 2 по 10 августа в венгерском городе Кестхей.