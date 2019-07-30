Самовредитель попытался избежать оформления части груза на таможне: разъяснение КГД

Комитет по государственным доходам Армении распространил заявление в связи с инцидентом, произошедшим 29 июля на таможенном пункте Баграташена.

"В связи с инцидентом, произошедшим 29 июля на таможенном пункте Баграташен Восточного таможенного управления КГД РА, Комитет государственных доходов РА считает необходимым сообщить, что в ответ на законное требование сотрудников Баграташенского таможенного пункта о растаможивании около 1 тонны фруктов, гражданин, совершив самовредительство, попытался избежать оформления некоторой части груза. Сотрудники таможенных органов доставили гражданина в больницу Ноемберяна, где, получив необходимую медицинскую помощь, гражданин вернулся на таможенный пункт, завершил работы по таможенному оформлению, получил свой груз и ушел”, - как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба КГД РА.

Ранее СМИ сообщали, что на Баграташенском таможенном пункте произошел чрезвычайный случай. Из-за проблем с таможенными оформлениями, гражданин нанес себе порезы бритвой в области конечностей и шеи.