Число погибших в результате тюремного бунта в Бразилии возросло до 57 человек, 16 человек были обезглавлены и 41 умерли в результате удушья, сообщили РИА Новости в главном управлении пенитенциарной системы штата Пара (Susipe).

Ранее сообщалось о 52 погибших. Беспорядки начались в понедельник в семь часов утра и продолжались до полудня (18.00 мск). Позднее в помещениях, где происходили столкновения, начался пожар и многие заключенные скончались от удушья,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Власти на протяжении нескольких часов не могли проникнуть в помещение, где произошел бунт, и установить точное число жертв. По информации управления, столкновения произошли между двумя конкурирующими группировками, занимающимися незаконным оборотом наркотиков.