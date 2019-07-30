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Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах


Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах.

"Просто помните, Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал на переговорах", - написал Трамп у себя в Twitter.

Американский лидер не пояснил, что конкретно он имеет в виду.,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

США неоднократно предлагали Тегерану вновь возобновить переговоры после того, как в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной программе в мае 2017 года. Иран такие предложения пока отвергает.

 




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