Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах.

"Просто помните, Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал на переговорах", - написал Трамп у себя в Twitter.

Американский лидер не пояснил, что конкретно он имеет в виду.,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

США неоднократно предлагали Тегерану вновь возобновить переговоры после того, как в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной программе в мае 2017 года. Иран такие предложения пока отвергает.