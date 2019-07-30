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Число жертв крушения самолета в Пакистане возросло до 19, сообщают СМИ


Число жертв потерпевшего крушение на северо-востоке Пакистана военного самолета возросло до 19 человек, еще 16 получили ранения, сообщает местный телеканал Dunya News.

Ранее сообщалось о 12 погибших, среди которых были два пилота и три члена экипажа.

Отмечается, что среди погибших есть местные жители. Пострадавшие были доставлены в больницу,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Самолет, принадлежавший армейской авиации Пакистана, потерпел крушение в ночь на вторник в городе Равалпинди. Он выполнял тренировочный полет. После падения воздушное судно загорелось, и огонь перенесся на несколько близлежащих домов. Причины крушения не сообщаются.

 




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