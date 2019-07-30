Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду

Сенат конгресса США не смог преодолеть вето президента Дональда Трампа на три резолюции конгресса, которые призывали администрацию не продавать некоторые виды оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.

По итогам голосования 45 сенаторов проголосовали за преодоление вето, 40 - против. Для того, чтобы преодолеть вето, требовалось две трети голосов в 100-местном сенате.

Ранее Трамп наложил вето на резолюции, которые требовали заморозить продажу оружия более чем на 8 миллиардов долларов. По заявлению администрации, этого требуют интересы поддержки союзников в регионе в условиях угроз со стороны Ирана. Трамп заявлял, что отмена продаж ослабит конкурентоспособность США на рынке оружия и повредит отношениям с партнерами,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.