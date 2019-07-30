Вице-премьер Тигран Авинян принял новоназначенного посла Чехии в Армении

29 июля вице-премьер РА Тигран Авинян принял новоназначенного посла Чехии в РА Бедриха Копецка (Bedřich Kopecký). Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера Тиграна Авиняна, поздравив посла с началом дипломатической миссии, Тигран Авинян отметил, что Чехия является одним из надежных партнеров Армении. Вице-премьер добавил, что установленные политические связи высокого уровня создают прочную основу для развития сотрудничества по разным направлениям.

Поблагодарив за прием, Бедрих Копецкий заверил, что не пожалеет усилий чтобы поднять армяно-чешские отношения на новый уровень. Стороны сошлись во мнении, что в торгово-экономической сфере наличествует ощутимый неиспользованный потенциал и необходимо предпринять шаги для активизации экономических связей.

Собеседники коснулись отношений ЕС - Армения и сотрудничества в рамках Восточного партнерства. Тигран Авинян отметил, что, учитывая те колоссальные положительные изменения, которые произошли в Армении, Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС приобретает новый смысл.

В ходе встречи обсуждался также и вопрос либерализации визового режима с ЕС.