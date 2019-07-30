Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июль

Температура воздуха повышается: в некоторых районах республики ожидается +40


31 июля и 1 августа во всех регионах из-за проникновения тропических потоков горячего воздуха температура воздуха поднимется на 4-5 градусов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

“В Ереване, Араратской долине и долинах Сюника днем ожидается + 39․․ ․ ․ + 40 градусов тепла. С 2 по 3 августа температура воздуха вновь понизится на 4 - 5 градусов. В долинах и предгорных районах республики высокий риск возникновения пожара в ближайшие 5 дней сохранится”, -отметил Гагик Суренян.




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