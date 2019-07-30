В Гонконге демонстранты нарушили работу метро в час пик

Противники законопроекта об экстрадиции нарушили работу станций метро в Гонконге, блокируя отъезд поездов в час пик, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Сообщается, что протестующие встают в линию между дверями вагонов и таким образом не позволяют поездам отходить. Пассажиры, одетые в отличительную для демонстрантов черную одежду, начали блокировать двери в 07.30 по местному времени (02.30 мск),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.