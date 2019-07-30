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Американские сенаторы предложили новые санкции против России


Сенатор-республиканец Марко Рубио и его коллега-демократ Крис ван Холлен предлагают прописать в военном бюджете США возможность расширенных санкций за "вмешательство в выборы" против энергетического, банковского и оборонного сектора России, но только в случае, если такое вмешательство установят в будущем.

Соответствующее письмо к профильным комитетам сенаторы опубликовали в понедельник,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Палата представителей и сенат сейчас занимаются согласованием обширного оборонного бюджета. В нем могут быть прописаны нормы, не относящиеся непосредственно к обороне.

 




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