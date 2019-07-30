“Айастани Анрапетутюн”: Ответ Наполеона Бонапарта: “Один глупый генерал лучше двух хороших”

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Так ответит генерал Наполеон Бонапарт, когда коллегиальная власть постреволюционной Франции – Директория отправила другого генерала в армию Наполеона в Северной Италии с равными ему полномочиями. Ответ Наполеона в данной ситуации - непререкаемый аргумент, как с точки зрения неадекватности сторон неожиданного противостояния, так и с позиций императива обеспечения единства убедительного управления. Пожалуй, именно этот ответ убедил членов Директории отказаться от своих намерений, а авторитет и мощь Наполеона поднялись еще больше ... Таким образом, он внес свой вклад также и в теорию управления и развития искусства”.

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