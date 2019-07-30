“Айастани Анрапетутюн”: Нереализованный потенциал армянской кухни

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Травы, произрастающие на Армянском нагорье, имеют давнее происхождение. В древние времена многие из них применялись в лечебных целях, ими лечили различные заболевания, заживляли раны, даже применяли против старения. Согласно имеющимся у нас источникам, на территории Армении растет более 300 наименований съедобных растений, однако лишь некоторые из них используются в ежедневном питании или в других лечебных целях.

Фестиваль “Съедобные растения в армянской кухне”, который состоится 17 августа в селе Дсех Лорийской области, намерен представить виды растений, которыми богата Лорийская область.

Фестиваль под таким девизом организуется впервые, согласно реализаторам программы, он станет продолжительным, главное - подчеркнуть идею мероприятия, придать ему важное значение и способствовать развитию туризма в Лорийской области”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.