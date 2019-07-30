“Айастани Анрапетутюн”: Кто сколько платит за вывоз мусора

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “По данным Министерства территориального управления и инфраструктур, по состоянию на 1 января 2016 года из 896 общин Армении 489 общин (54,6%) предусматривали в своих бюджетах и сумму вывоза мусора. Однако, учитывая, что вывоз мусора, в основном, осуществляется в больших общинах Армении, услугами по вывозу мусора пользуются 89% всего населения Армении. Эти цифры обобщены и в стратегии по развитию системы управления твердыми бытовыми отходами до 2036 года. В Ереване за вывоз мусора на душу населения взимается 200 драмов, в Арагацотнской области - 100 - 150 драмов, в Араратской области - 100 - 180 драмов. В Иджеване, Дилижане и Ноемберяне - 100 драмов. В Армении, в Мегри и Агараке за вывоз мусора взимают максимальную плату, установленную законом.

В городе Варденис вывоз мусора осуществляется за счет бюджета общины”.

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