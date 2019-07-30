“Айастани Анрапетутюн”: Следствие по делу о пожаре в Цицернакаберде

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “По данным за шесть месяцев 2019 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, в Армении зафиксирован беспрецедентный рост пожаров. Если в 2018 году в Армении зарегистрировано 1702 пожара, в этом году за 6 месяцев уже зафиксировано около 3554 случаев. “Пожароопасная ситуация, обусловленная высокой температурой, может сохраниться до сентября”, - сообщил заместитель начальника управления по расследованию пожарной и технической безопасности МЧС Сергей Айрапетян, отметив, что и июль пока не кончился, и тенденция роста сохраняется. Айрапетян отметил, что большая часть пожаров была обусловлена человеческим фактором - невнимательностью и безразличием.

В 4 раза увеличились случаи пожаров на участках с травяным покрытием. Это обусловлено рядом факторов. Он также коснулся причин возникновения пожара в Цицернакаберде, отметив, какие санкции вводятся Кодексом об административных правонарушениях РА в случае нарушения правил пожарной безопасности”.

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