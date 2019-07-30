“Айастани Анрапетутюн”: Закрыть или продолжать финансировать музеи без посетителей

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Недавно премьер-министр Никол Пашинян, заметив, что в нашей стране есть музеи, которые, можно сказать, практически не посещают люди, поднял вопрос: “Почему мы тратим средства из госбюджета на содержание музея, который не посещают”.

По поводу сказанного заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Нарине Хачатурян в беседе с газетой отметила, что в этом, несомненно, есть истина. Однако заметила, что это утверждение нельзя распространять на все музеи, потому что есть музеи, которые работают очень хорошо, имеют большой поток посещений, значительные финансовые поступления, выполняют большую работу. “Я согласна с тем, что государственные деньги, благотворительные деньги должны вкладываться там, где они могут эффективно расходоваться. То есть, не нужно финансировать безрезультатно, постоянно пытаться спасти эти музеи, вкладывать надо в те структуры, которые могут работать. Но это не означает, что музеи и театры должны закрываться”. По ее словам, должны поменяться руководители”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.