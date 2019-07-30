Европейские индексы - 29-07-19

МОСКВА, 30 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.02% и составил 12417.47 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.16% и составил 5601.10 пункта, британский FTSE вырос на 1.82% и составил 7686.61 пункта, а российский RTSI вырос на 0.39% и составил 1353.61 пункта.